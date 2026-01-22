Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „Gusturi Românești” demonstrează că producția locală de calitate are loc pe rafturile magazinelor

Programul „Gusturi Românești” este un exemplu de parteneriat funcțional între fermieri, procesatori, retaileri și Ministerul Agriculturii, care dovedește că produsele românești de calitate pot ajunge constant pe rafturile magazinelor, în condiții echitabile pentru toți cei implicați. Declarația a fost făcută de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în cadrul evenimentului dedicat acestui proiect. Ministrul a subliniat că „Gusturi Românești” este rezultatul unei colaborări eficiente, care sprijină producția locală și oferă fermierilor români acces stabil la piață. Acest model de cooperare contribuie atât la susținerea agricultorilor, cât și la creșterea încrederii consumatorilor în produsele autohtone.

În cadrul evenimentului, Florin Barbu a vorbit și despre viitorul agriculturii românești, într-un context economic dificil, dar care oferă oportunități reale de dezvoltare. Printre direcțiile prioritare menționate se numără consolidarea producției locale, investițiile în procesare, dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare, reabilitarea sistemelor de irigații, precum și programe de sprijin dedicate sectorului agroalimentar, cum este INVESTALIM.

„Fără fermieri nu există securitate alimentară, nu există comunități rurale puternice și nu poate exista dezvoltare durabilă”, a declarat ministrul Agriculturii.