ITM Olt. Amenzi și avertismente în urma controalelor din sectorul HoReCa

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat, în perioada 12-16 ianuarie 2026, o amplă campanie de control în sectorul HoReCa, vizând combaterea muncii nedeclarate și verificarea respectării prevederilor legale privind relațiile de muncă, precum și securitatea și sănătatea în muncă. Acțiunile de control au avut ca țintă angajatorii care activează în domeniile hoteluri și alte facilități de cazare, restaurante și alte servicii de alimentație publică.

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii ITM Olt au efectuat 24 de controale, în urma cărora au fost identificate tot atâtea neconformități. Pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere, iar o societate a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 15.000 de lei, pentru neînregistrarea în termen, până la 31 decembrie 2025, în noua platformă Reges-Online. Printre cele mai frecvente nereguli identificate se numără necompletarea sau netransmiterea în registrul general de evidență a salariaților a tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active, completarea eronată a datelor în registru, neacordarea unui salariu de bază brut superior salariului minim pe țară pentru salariații cu vechime mai mare de 24 de luni în cadrul societății, precum și lipsa repartizării programului de lucru pentru angajații cu timp parțial.

Pe linia securității și sănătății în muncă, ITM Olt a realizat 26 de controale, fiind constatate 32 de neconformități. În aceste cazuri, inspectorii au dispus măsuri de remediere și au aplicat 28 de avertismente. Cele mai întâlnite deficiențe în acest domeniu au vizat evaluări incomplete ale riscurilor de securitate și sănătate în muncă, instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor în raport cu activitatea desfășurată și lipsa verificărilor periodice ale echipamentelor de muncă.