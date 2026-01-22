Femeie din Slatina, cercetată penal după ce ar fi abandonat șase căței într-un sac, lângă o ghenă de gunoi

Femeie din Slatina, cercetată penal după ce ar fi abandonat șase căței...

O femeie în vârstă de 51 de ani, din municipiul Slatina, este cercetată penal de polițiștii din Olt pentru schingiuirea animalelor, după ce ar fi abandonat șase căței în condiții care le-ar fi putut pune viața în pericol. Incidentul a fost semnalat pe 21 ianuarie 2026, când un bărbat a sesizat Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Olt cu privire la descoperirea a șase pui de câine abandonați pe strada Tunari din Slatina. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că animalele fuseseră lăsate într-un sac, lângă o ghenă de gunoi, fără posibilitatea de mișcare, hrană sau adăpost.

Având în vedere temperaturile scăzute din această perioadă, puii erau expuși unui risc major de stres termic și nu își puteau satisface nevoile fiziologice, situație care le-ar fi putut fi fatală. Pentru a le asigura protecția, polițiștiii Biroului pentru Protecția Animalelor au emis ordine de plasare în adăpost, iar puiii au fost preluați și duși într-un adăpost pentru câini fără stăpân, unde beneficiază în prezent de îngrijire de specialitate.

În urma activităților desfășurate, cu sprijinul Poliției Locale Slatina, a fost identificată persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv o femeie de 51 de ani, din localitate.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de schingiuirea animalelor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea exactă a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.