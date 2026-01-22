Acasă Actualitate CSM Slatina își întărește ofensiva. Szilard Magyari, noul atacant

Bogdan Vladu
CSM Slatina continuă campania de consolidare a lotului și anunță un nou transfer important pentru compartimentul ofensiv. Clubul a ajuns la un acord cu atacantul Szilard Magyari, în vârstă de 27 de ani, jucător care va îmbrăca din acest sezon tricoul alb-albastru.

Originar din Lupeni, județul Harghita, Szilard Magyari deține și cetățenie maghiară și vine la Slatina cu o experiență solidă acumulată atât în fotbalul românesc, cât și în cel din Ungaria. De-a lungul carierei sale, noul atacant al CSM-ului a evoluat pentru echipe precum CSM Olimpia Satu Mare, Unirea Ungheni, ACS Mediaș și FK Csikszereda.

Totodată, Magyari are în palmares și meciuri disputate în liga secundă din Ungaria, unde a îmbrăcat tricoul formațiilor Csakvari TK, Soroksar SC și Dorogi, acumulând experiență la un nivel competitiv ridicat.

