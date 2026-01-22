Consiliul Județean Olt, dialog aplicat cu reprezentanții Ambasadei Britanice privind dezvoltarea regională

Consiliul Județean Olt a găzduit joi, 22 ianuarie 2026, o întâlnire de lucru cu o delegație a Ambasadei Britanice, aflată într-o vizită oficială în județ. Discuțiile s-au purtat într-un cadru deschis și constructiv, având ca obiectiv identificarea unor direcții comune de cooperare pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale.

Delegația britanică a fost formată din Edward Lister, liderul Departamentului Politic al Ambasadei Britanice, Ana Maria Dima, manager de programe, și Maria-Elena Camarascu, Senior Political Officer. Din partea Consiliului Județean Olt au participat Daniela Lungu, șef al Serviciului Dezvoltare Regională, și Ionuț Ivan, vicepreședinte al instituției.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat prioritățile de dezvoltare regională ale județului Olt, proiectele aflate în derulare sau în pregătire, oportunitățile de finanțare europeană, precum și posibilitățile de cooperare instituțională și schimb de bune practici între cele două părți. La finalul discuțiilor, participanții au convenit asupra necesității menținerii unei comunicări constante, în vederea identificării unor inițiative comune și a consolidării colaborării bilaterale, cu accent pe sprijinirea dezvoltării economice și sociale la nivel local.

Reprezentanții Consiliului Județean Olt au mulțumit delegației Ambasadei Britanice pentru deschidere și dialog, exprimându-și interesul pentru viitoare parteneriate și proiecte comune.