„Primii pași în lumea maternității”, un curs dedicat viitorilor părinți, organizat la Spitalul Județean de Urgență Slatina

Spitalul Județean de Urgență Slatina continuă să fie aproape de comunitate și de viitoarele familii, prin organizarea cursului „Primii pași în lumea maternității”, dedicat gravidelor și viitorilor tătici din județul Olt. Evenimentul a debutat cu informații emoționante și utile despre legătura specială dintre mamă și copil încă din perioada intrauterină. Specialiștii le-au explicat participanților că bebelușul recunoaște vocea și mirosul mamei încă din burtică, reacționează la mângâieri și este sensibil la stările emoționale ale acesteia.

La curs au participat cadre medicale din cadrul secțiilor Obstetrică-Ginecologie I și II și Neonatologie, care au discutat deschis cu zeci de viitori părinți despre evoluția sarcinii, îngrijirea nou-născutului, dar și despre ce presupun nașterea și perioada de spitalizare. Totodată, a fost subliniat faptul că cele trei secții au fost reabilitate și modernizate, oferind în prezent condiții hoteliere foarte bune și servicii medicale la standarde ridicate.

Reprezentanții spitalului au precizat că aceste cursuri sunt organizate periodic, având rolul de a le oferi pacientelor gravide ocazia de a cunoaște echipa medicală, dotările și serviciile disponibile, pentru a putea face o alegere informată privind nașterea într-un mediu sigur și profesionist.