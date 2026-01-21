Marius Oprescu, prezent la prima ședință a Grupului de lucru al coaliției pentru bugetele locale

Marius Oprescu, prezent la prima ședință a Grupului de lucru al coaliției...

Prima întâlnire a Grupului de lucru constituit la nivelul coaliției de guvernare pentru construirea bugetului a avut loc miercuri, 21 ianuarie 2026, la sediul Guvernului. Discuțiile s-au concentrat pe stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată destinate autorităților administrației publice locale.

La reuniune a participat și președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, care a subliniat rolul esențial al consultării directe cu administrațiile locale în conturarea unui buget realist și funcțional.

„Dialogul cu teritoriul este cea mai bună soluție pentru a înțelege realitatea. Am avut ocazia să ne exprimăm punctul de vedere și cred că se va ajunge la un consens pentru a identifica formula potrivită pentru construirea unui buget echilibrat, adaptat nevoilor reale și acceptat de toate părțile implicate”.

Întâlnirea a reunit reprezentanți de rang înalt ai Guvernului și ai administrației publice locale. Printre participanți s-au numărat prim-ministrul Ilie Bolojan, viceprim-ministrul Tánczos Barna, în calitate de coordonator al Grupului de lucru, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, precum și membri ai formațiunilor politice din coaliția guvernamentală, reprezentând consilii județene, municipii, orașe și comune.

