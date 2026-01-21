Jandarm aflat în timpul liber, intervenție salvatoare la Balș

Un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt a intervenit prompt și decisiv, marți seara, 20 ianuarie 2026, pentru salvarea unui bărbat aflat în stare critică, demonstrând că spiritul civic și responsabilitatea nu țin cont de programul de serviciu. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 21:00, la intrarea dinspre Slatina către Balș, unde plutonier adjutant Soroiu Dumitru, din cadrul Detașamentului 5 Jandarmi Balș, aflat în timpul liber, a observat un bărbat de aproximativ 50 de ani căzut pe marginea drumului. Jandarmul s-a apropiat imediat pentru a verifica situația și a constatat că acesta era inconștient și prezenta semne evidente de hipotermie.

Fără a ezita, subofițerul a apelat numărul unic de urgență 112 și a rămas lângă victimă până la sosirea echipajului medical, monitorizându-i respirația și asigurându-se că nu este expus unor riscuri suplimentare. La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță, care a confirmat gravitatea stării bărbatului, viața acestuia fiind pusă în pericol de hipotermie, și a dispus transportarea de urgență la spital. Jandarmul a rămas alături de persoana aflată în dificultate până în momentul în care aceasta a fost preluată de personalul medical. Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt au apreciat public gestul colegului lor, subliniind că reacția rapidă și implicarea acestuia au avut un rol esențial în salvarea unei vieți.

Totodată, IJJ Olt reamintește cetățenilor importanța apelării la timp a numărului 112 și a acordării primului sprijin în situații de urgență, subliniind că astfel de gesturi pot face diferența dintre viață și moarte.