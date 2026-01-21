Cursuri de formare profesională la Giuvărăști. Participanții pot primi o subvenție de 1.800 de lei

Cursuri de formare profesională la Giuvărăști. Participanții pot primi o subvenție de...

Primăria comunei Giuvărăști, prin primarul Daniel Pană, anunță organizarea unor cursuri de formare profesională destinate cetățenilor care doresc să obțină o calificare sau să-și crească șansele de angajare. Cursurile vizează următoarele specializări: lucrător în comerț, agent de pază și lucrător în cultura plantelor. Înscrierile se desfășoară la sediul Primăriei Giuvărăști.

Pentru înscriere, sunt necesare următoarele documente:

– carte de identitate (BI/CI);

– certificat de naștere;

– certificat de căsătorie, unde este cazul;

– diplomă de studii sau foaie matricolă.

Pot participa persoane cu vârste cuprinse între 16 și 64 de ani. Un avantaj important al programului este faptul că participanții pot beneficia de o subvenție în valoare de 1.800 de lei.