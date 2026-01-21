Bărbat din Bălteni, reținut după amenințări cu moartea și acte de exhibiționism pe rețelele sociale

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din comuna Bălteni, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru amenințare și ultraj contra bunelor moravuri, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Olt. Măsura a fost dispusă la data de 20 ianuarie 2026 de către polițiștii Secției nr. 8 de Poliție Rurală Perieți, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, în urma administrării probatoriului în două dosare penale.

Cercetările au demarat după ce, la sfârșitul lunii noiembrie 2025, un bărbat și soția acestuia, ambii din comuna Bălteni, au depus o plângere scrisă la poliție. Aceștia au reclamat faptul că fratele bărbatului le-ar fi adresat amenințări cu moartea și cu incendierea locuinței, fapte care le-au provocat o stare de temere. În urma evaluării situației, polițiștii au constatat existența unui risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva presupusului agresor, valabil pentru o perioadă de cinci zile. Totodată, a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de amenințare. Ulterior, la începutul lunii ianuarie 2026, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că același bărbat ar fi comis, în luna decembrie 2025, acte de exhibiționism în cadrul unor transmisiuni live difuzate pe două platforme de socializare. Și în acest caz a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Ca urmare a probelor administrate, față de bărbatul de 43 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. În cursul zilei de astăzi, el urmează să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea stabilirii unei măsuri preventive.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.