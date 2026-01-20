Slatina, 658 de ani de la prima atestare documentară

Slatina împlinește astăzi, 20 ianuarie 2026, 658 de ani de la prima atestare documentară. Voievodul Vladislav I (Vlaicu) a fost cel care pe 20 ianuarie 1368 o așeza în rândul localităților importante din Țara Românească, conferind, în scris, scutirea de vamă pentru nişte negustori braşoveni la trecerea peste râul Olt. Documentul de atestare a Slatinei se află la Braşov, este păstrat şi în zilele noastre la Muzeul de Istorie Braşov, aflat în Casa Sfatului. În Slatina se găsesc copii ale acestui document.



