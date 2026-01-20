Delegație NATO, în vizită oficială la Baza Militară 99 Deveselu

Baza Militară 99 Deveselu a fost, la data de 18 ianuarie 2026, gazda unei vizite de lucru și documentare a unei delegații conduse de Supreme Allied Commander Europe, Gl. Alexus Grynkewich. Vizita a avut ca obiectiv principal evaluarea misiunilor și a capabilităților operaționale ale bazei, precum și consolidarea cooperării în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Pe parcursul întâlnirii, oficialii militari au fost informați despre rolul strategic al Bazei Militare 99 Deveselu în arhitectura de securitate aliată, cu accent pe nivelul ridicat de colaborare dintre Forțele Armate ale României și cele ale Statelor Unite ale Americii, atât în context regional, cât și aliat.

Ministerul Apărării Naționale a fost reprezentat de gl. Vlad Gheorghiță și Gl.Fl.Aer Răzvan Brătulescu. Discuțiile purtate au vizat teme de interes comun, schimbul de experiență operațională și măsuri concrete pentru întărirea interoperabilității forțelor NATO.

„Astfel de activități contribuie la întărirea parteneriatului strategic româno-american și la creșterea nivelului de securitate în flancul estic al Alianței”, transmit reprezentanții Bazei Militare 99 Deveselu.