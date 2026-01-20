Caracal. Liceul Tehnologic „Constantin Filipescu”, modernizat cu fonduri europene

Primăria municipiului Caracal a demarat lucrările de reabilitare și modernizare a infrastructurii Liceului Tehnologic „Constantin Filipescu”, un proiect amplu care vizează creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și cadre didactice. Valoarea totală a investiției depășește 9 milioane de lei, din care peste 7,6 milioane de lei reprezintă finanțare europeană. Proiectul include lucrări de reparații și modernizare menite să reducă semnificativ consumul de energie și să sporească nivelul de confort pentru elevi, profesori și personalul auxiliar.

„În perioada următoare vor fi efectuate lucrări de izolare termică a clădirii și schimbarea tâmplărie. Vom moderniza sistemul de încălzire, vom monta panouri fotovoltaice, vom introduce un sistem de ventilație cu recuperare căldură, vom instala corpuri de iluminat eficiente energetic și, nu în ultimul rând, vom efectua lucrări la instalațiile sanitare. Desigur, vom lucra și la aspectul clădirii”, a declarat Ion Doldurea, primarul municipiului Caracal.

Primarul Ion Doldurea și viceprimarul Lari Pătran au fost prezenți la liceu, unde au discutat cu echipele de muncitori despre etapele proiectului, planul de lucrări și termenele de execuție.

Deși durata prevăzută în proiect pentru finalizarea investiției este de 12 luni, conducerea Primăriei municipiului Caracal își exprimă speranța ca lucrările să fie încheiate într-un timp mai scurt, astfel încât procesul educațional să fie afectat cât mai puțin.