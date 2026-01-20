Acțiuni intense ale polițiștilor olteni. Zeci de intervenții, sancțiuni de peste 60.000 de lei și dosare penale

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, în weekend-ul recent încheiat, o serie de acțiuni menite să asigure un climat de ordine și siguranță publică, precum și să crească gradul de siguranță rutieră pe drumurile din județ. Activitățile au avut ca obiectiv principal prevenirea faptelor de violență și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. O atenție deosebită a fost acordată depistării conducătorilor auto care încalcă normele rutiere, în special a celor care se urcă la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și a celor care depășesc limitele legale de viteză. Pe parcursul acțiunilor, polițiștii au intervenit la 86 de solicitări, dintre care 64 au fost primite prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 186 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 62.000 de lei. Totodată, ca măsuri complementare, au fost reținute șase permise de conducere, două pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h și patru pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, polițiștii au retras trei certificate de înmatriculare, în cazurile în care au fost constatate defecțiuni tehnice sau nerespectarea obligațiilor legale, și au constatat patru infracțiuni la regimul rutier.

Un caz concret a fost înregistrat la data de 18 ianuarie 2026, în jurul orei 15:10, când polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au oprit pentru control, pe bulevardul A.I. Cuza, un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani, din localitate. Verificările efectuate în bazele de date ale Poliției Române au arătat că vehiculul avea numere de înmatriculare provizorii care nu erau valabile pe teritoriul României. În acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor.