Poliția Locală Slatina, peste 5.300 de sesizări gestionate în 2025

Poliția Locală Slatina confirmă rolul esențial în menținerea ordinii și siguranței publice, printr-o activitate intensă, desfășurată cu profesionalism și promptitudine pe tot parcursul anului 2025. Fiecare apel telefonic primit în Dispecerat reprezintă o solicitare reală venită din partea unui cetățean, iar fiecare sesizare este tratată cu maximă responsabilitate. Dispeceratul și Compartimentul de Monitorizare Video constituie nucleul de coordonare al intervențiilor din teren, asigurând legătura permanentă dintre cetățeni și echipajele operative. Polițiștii locali care își desfășoară activitatea aici dau dovadă de calm, atenție la detalii și capacitate de reacție rapidă, astfel încât fiecare situație să fie gestionată eficient și în deplină siguranță.

Potrivit datelor oficiale, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2025, Dispeceratul Poliției Locale Slatina a preluat 5.351 de sesizări. Intervențiile echipajelor au contribuit semnificativ la menținerea unui climat de normalitate în municipiu, vizând atât prevenirea faptelor antisociale, cât și soluționarea rapidă a incidentelor semnalate.

Dintre sesizările gestionate se remarcă:

– autosesizări camere video – 1886;

– infracțiuni surprinse în flagrant – 12;

– siguranța circulației – 353;

– identificare autori spargeri și furturi – 32;

– eliberare imagini către instituțiile competente – 235;

– identificare autori tâlhării – 3;

– altercații și agresiuni – 43.

Un aspect important al activității îl reprezintă colaborarea foarte bună cu Inspectoratul de Poliție al Județului Olt, Inspectoratul Județean de Jandarmi Olt și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt. Această cooperare interinstituțională a permis aplicarea unor măsuri preventive eficiente și recuperarea, în mare parte, a prejudiciilor produse.

Poliția Locală Slatina rămâne permanent în slujba comunității, acționând cu responsabilitate, profesionalism și respect față de cetățeni. Reprezentanții instituției mulțumesc locuitorilor municipiului pentru încrederea și sprijinul acordat și reamintesc faptul că orice sesizare poate fi făcută la numărul de telefon 0249 / 954.