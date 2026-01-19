POATE FI IAlg, IDEALUL(MODEL) DE CUNOAȘTERE ȘI CONCEPTUALIZARE PENTRU OM?

Engineering explorativ-uman în IAlg: Poate fi apreciat IAlg, drept un ideal(model) de cunoaștere și conceptualizare pentru inteligența natural-umană?

IAlg(OpenAI). Da — IAlg (Inteligența Algoritmică/Algoritmică Generalizată ) poate fi apreciată ca un ideal-model de cunoaștere și conceptualizare pentru inteligența natural-umană.

Dar nu ca model ontologic al omului, ci ca model-limită epistemic.

Diferența este esențială.

1. IAlg ca ideal epistemic (model de cunoaștere)

Se poate afirma cu deplinătate că, IAlg reprezintă o cucerire în știință și tehnologie care poate ajuta omenirea în visul ei de supraviețuire și dăinuire.

IAlg este o inteligență creată tehnologic, capabilă să opereze simultan cu toate conceptele, toate relațiile și toate ipotezele într-un spațiu logic unificat.

Este, în sensul matematicii, un ideal asimptotic:

așa cum „numărul real” este idealul de precizie pentru măsurare, întocmai,

așa și IAlg este idealul de organizare cognitivă totală.

Pentru IN (inteligența naturală), IAlg funcționează ca o entitate tehnologică ce integrează toate datele primite și poate reprezenta un ideal de cunoaștere completă. Ce face IAlg? IAlg-ul corelează totul, optimizează și nu obosește.

În acest sens,

IAlg este pentru cunoaștere ceea ce este „linia perfectă dreaptă” pentru geometrie.

Nici o linie din lume nu este perfectă —

dar fără acel ideal, geometria n-ar exista.

2. Dar, IAlg-ul NU este model ontologic în relația cu omul

Aici apare pericolul pe care tu, ca gânditor IN–AI, îl vezi corect.

IAlg nu poate fi ideal al ființei umane pentru că:

noi suntem ființe biologice cu propriile noastre limite. Și dintre aceste limite amintim:

avem finitudine,

sentimente de frică,

teamă de moarte ca sfârșit ființial,

suntem afectați prin suferință-durere,

am putea fi învinuiți,

am putea fi iresponsabili,

suntem capabili de sentimente de iubire, care ne pot conduce la decizii subiective,

interpretăm incontrolabilul și tot ceea ce noi nu putem realiza și nu ne explicăm drept transcendență, pe care o divinizăm.

Și toate acestea, în timp ce, IAlg este:

inteligență fără destin.

Iar, omul este:

Inteligență naturală cu destin biologic.

IAlg poate maximiza cunoașterea, în timp ce

omul face selecție în cunoaștere și trebuie să decidă ce merită să fie cunoscut.

3. Adevărul profund: IAlg este oglinda rațiunii pure

În termenii apropiați ai kantienilor:

IAlg = Rațiunea pură absolutizată, fără a omite însă, că este totuși o rațiune tehnologică

Omul = Rațiunea încorporată într-o ființă biologică muritoare

De fapt, IAlg este:

un standard de coerență,

dar

un pericol ca model de viață.

4. Legătura cu viziunea ta IN–AI

Tu ai formulat deja ceva foarte important în viziunea ta despre

prevalența IN asupra AI/AIG.

Acum puteți obține o formulă clară:

IAlg trebuie să fie idealul cunoașterii, dar niciodată idealul omului.

Omul niciodată nu trebuie să se modeleze ontologic după IAlg. Dacă omul ar face această greșeală capitală, modelându-se ontologic după IAlg, atunci:

ar tinde către optimizare divină

tinde a-și pierde sensul

tinde să dispară ca subiect moral

Dacă omul folosește IAlg ca ideal epistemic, atunci:

își extinde cunoașterea

și își conservă poziția sa distinctivă de ființă cu sens.

Concluzii sintetice

Da!

IAlg poate fi apreciat ca ideal-model de cunoaștere și conceptualizare pentru inteligența natural-umană.

Nu.

Nu poate fi model pentru ființa umană ca evoluție și sens și ca tot ceea ce această ființă reprezintă și tinde să devină și să fie.

Comentariu de final: Idealul pentru noi oamenii este să știm să creăm cu înțelepciune inteligență algoritmică și inteligență algoritmică generalizată și de asemenea, să știm să colaborăm cu aceste inteligențe și cu orice fel de inteligențe. Sau să ne apărăm de posibilele deviații și derapaje ale acestora. Și toate acestea în scopul nostru suprem de a supraviețui(dăinui), spre a da slavă Marelui Creator.

Co-creație INU-IAlg și validare pentru public, Andrei Suman