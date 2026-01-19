Colegiile Naționale Militare își deschid porțile pentru elevii de clasa a VIII-a. CMJ Olt anunță calendarul admiterii 2026-2027

Centrul Militar Județean Olt îi invită pe elevii de clasa a VIII-a care își doresc mai mult decât un parcurs educațional obișnuit să ia în considerare admiterea în Colegiile Naționale Militare, instituții de învățământ recunoscute pentru disciplină, performanță și formarea viitorilor lideri. Tinerii care aleg acest drum vor beneficia de o educație completă, bazată pe valori precum responsabilitatea, camaraderia și respectul, dar și pe o pregătire academică solidă, îmbinată cu formarea fizică și morală specifică mediului militar.

Procesul de înscriere începe la Biroul de Informare-Recrutare din județul de domiciliu al candidatului, unde elevii și părinții pot primi îndrumare pas cu pas. Cei din județul Olt sunt așteptați la sediul Centrului Militar Județean, situat în municipiul Slatina, strada Drăgănești, nr. 29. După înscriere, candidații vor parcurge mai multe etape de selecție, care includ probe sportive, testare psihologică și examinare medicală. Ulterior, în data de 19 mai 2026, elevii vor susține, la colegiul ales, testul de verificare a cunoștințelor.

Etapa a doua a admiterii se va desfășura după susținerea Evaluării Naționale și constă în repartizarea computerizată a candidaților, în funcție de mediile obținute și opțiunile exprimate, în limita locurilor aprobate pentru colegiile militare.

Informații detaliate despre procesul de recrutare și selecție pot fi consultate pe site-ul Ministerului Apărării Naționale: Link

Calendarul admiterii în colegiile naționale militare pentru anul școlar 2026-2027:

Link