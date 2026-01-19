Cinema „Eugen Ionescu” Slatina. O nouă săptămână plină de filme

De astăzi, 19 ianuarie 2026, Cinema „Eugen Ionescu” Slatina începe o nouă săptămână plină de filme de acțiune și dramă pentru adulți. Intrarea este în continuare gratuită.

„Vă așteptăm la o nouă săptămână plină de filme pentru toate gusturile, de la animații pentru cei mici până la producții de acțiune și dramă pentru adulți”, transmit reprezentanții Cinema „Eugen Ionescu” Slatina

Program proiecții:

14:45 – Toy Story 4 (dublat, 3D)

16:00 – Incredibilii 2 (dublat, 3D)

16:30 – Cartea Junglei (dublat, 3D)

18:10 – Wicked for Good / Vrăjitoarele 2 (3D)

18:30 – Roofman / Hoțul de pe acoperiș (NOU)

20:30 – O luptă după alta (NOU, Leonardo DiCaprio)

20:45 – Keeper (NOU, horror, 3D)

Cei interesați își pot face rezervări sau pot solicita informații la numărul 0784 010 929.