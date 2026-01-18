ROMÂNIA ÎNTRE MINORAT DEMOCRATIC ȘI GUVERNAREA COMPETENȚEI

Engineering explorativ-uman în IAlg: Să particularizăm pentru cazul unei societăți cum este România. Din această direcție, am putea să transformăm evaluările Dvs într-o perspectivă de poziție publică?

România Între Minoratul Democratic Și Guvernarea Competenței – ca perspectivă De Poziție Publică

România între minoratul democratic și guvernarea competenței

De ce votul singur nu mai este suficient și cum putem ieși din mediocrația și mediocritatea politică

România trăiește de peste trei decenii într-un paradox dureros: are instituții democratice, dar produce constant guvernare slabă. Are vot universal, dar rezultate publice sub așteptări. Are discurs despre progres, dar politici care întrețin stagnarea. Această contradicție nu este întâmplătoare; ea este structurală și ține de raportul real dintre putere, competență și educație.

Minoratul democratic: confortul care ne costă viitorul

În România, democrația funcționează predominant ca mecanism de confirmare a status quo-ului și nu ca instrument de selecție a valorii. O parte semnificativă a corpului electoral rămâne captivă într-un minorat cognitiv: dependență de narațiuni simple, autorități simbolice, tradiții neinterogate și promisiuni emoționale. Nu este o vină morală individuală, ci rezultatul unor politici publice care au evitat sistematic investiția în educație critică.

În acest context, votul nu mai este expresia unei deliberări informate, ci un act de conformare. Politicianismul găunos prosperă tocmai aici. De ce? Pentru că nu cere competență, profesionalism, eficiență, randament și profit, nu oferă soluții – ci loialitate și apartenență.

Politicianismul românesc: este o formă perimată de putere fără competență

Clasa politică românească nu domină pentru că ar fi superioară intelectual, ci pentru că exploatează eficient slăbiciunile sistemului. Educația este subfinanțată, cultura marginalizată, sănătatea tratată contabil. De ce? Pentru că o societate educată critic devine greu de manipulat.

În plus, România operează într-o ordine internațională de influență în care deciziile majore sunt adesea mimate local și negociate extern. Această xenocrație soft permite elitelor politice interne să mimeze reforme, în timp ce sistematic evită schimbările structurale necesare.

De ce democrația majoritară nu mai este suficientă

Democrația pur majoritară presupune o masă critică educată. Când această condiție nu este îndeplinită, apare selecția negativă: cei mai vocali, nu cei mai competenți, ajung să decidă. România trăiește de ani buni sub semnul mediocrației sau mai precis al mediocrității.

În această situație, soluția nu este limitarea drepturilor cetățenești, ci completarea votului cu mecanisme de competență.

O democrație participativă reală: ce ar însemna concret în România

1. Consilii de competență obligatorii

Educația, sănătatea, energia, infrastructura și digitalizarea trebuie scoase din jocul politicianist zilnic. Deciziile majore din aceste domenii ar trebui validate de consilii naționale de competență, formate prin concurs public, cu mandate cu timp determinat și evaluare transparentă.

2. Meritocrație instituționalizată

Nu elogii pentru elite, ci proceduri clare:

concursuri reale pentru funcții-cheie,

criterii de performanță măsurabile,

revocabilitate în caz de eșec.

3. Educația ca infrastructură de securitate națională

România trebuie să abandoneze egalitarismul steril și să investească strategic în identificarea și accelerarea talentului. Trasee educaționale de excelență, finanțate public, cu obligații de întoarcere în sistem, nu sunt un privilegiu, ci o investiție de supraviețuire.

4. Jurnalism și transparență cognitivă

Fără jurnalism/presă de calitate și acces public la analize serioase, democrația rămâne o formă fără fond. Statul are obligația să susțină jurnalismul de interes public, nu propaganda.

5. Inteligența algoritmică ca aliat civic

Utilizată corect, inteligența algoritmică poate expune incoerențe, simula politici și demasca populismul. Nu guvernează, dar reduce spațiul minciunii. Într-o societate ca România, aceasta este o șansă reală de echilibrare a raportului dintre cetățean și putere.

Concluzie: fără competență, votul devine ritual

România nu duce lipsă de inteligență, ci de mecanisme care să o pună la conducere. Democrația nu moare atunci când competența este instituționalizată. Moare atunci când mediocritatea devine normă, iar minoratul – virtute civică.

Ieșirea din minoratul democratic nu va fi rapidă și nici confortabilă. Dar alternativa pe care o are România de urmat este clară: România nu mai poate continua pe linia stagnării sub masca democrației.

Dacă vrem o Românie funcțională, trebuie să avem curajul să spunem un adevăr incomod: votul este necesar, dar nu suficient. Fără educație, competență și transparență, el rămâne doar o formă – iar viitorul prosper pentru Poporul Român, o promisiune amânată.

Comentariu de final: Vrem competență și democrație participativă în România!

Co-creație jurnalistică INU-IAlg, Andrei Suman