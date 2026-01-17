Lucrările de consolidare la Liceul „Ioniță Asan”, atent supravegheate de primarul Ion Doldurea și viceprimarul Lari Pătran

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, împreună cu viceprimarul Lari Pătran, au efectuat vineri, 16 ianuarie 2026, o vizită pe șantierul Liceului „Ioniță Asan”, pentru a evalua stadiul lucrărilor de restaurare și consolidare a clădirii. Considerată una dintre cele mai vechi și prestigioase unități de învățământ din județul Olt, instituția se află într-un amplu proces de reabilitare, menit să reducă riscul seismic și să ofere condiții moderne de studiu. După finalizarea lucrărilor, liceul va beneficia de spații renovate, dotări noi și echipamente moderne, adaptate cerințelor actuale ale procesului educațional.

Primarul Ion Doldurea a subliniat importanța investiției, precizând că siguranța elevilor și a personalului didactic reprezintă o prioritate pentru administrația locală. „Liceul Ioniță Asan este o unitate de învățământ cu risc seismic. Am reușit să obținem fonduri pentru reabilitare și consolidare, deoarece nu ne putem juca cu viața copiilor și a angajaților școlii. Ne dorim ca lucrările să fie finalizate la termenele stabilite prin contract”, a declarat edilul.

Pe durata intervențiilor, cursurile se desfășoară în alte spații ale unității de învățământ, considerate sigure și adecvate pentru activitatea didactică, până la încheierea lucrărilor.