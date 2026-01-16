Spitalul Județean de Urgență Slatina organizează un nou curs dedicat viitorilor părinți

Spitalul Județean de Urgență Slatina continuă seria activităților de informare și sprijin pentru viitoarele mămici și tătici, organizând un nou curs dedicat sarcinii, nașterii și îngrijirii nou-născutului. Evenimentul este susținut de echipele secțiilor Obstetrică-Ginecologie I și II, care își propun să transforme această etapă importantă din viața familiilor într-o experiență mai sigură și mai ușoară. Cursul va avea loc miercuri, 21 ianuarie 2026, în intervalul orar 11:00–13:00, în Sala de Ședințe din cadrul Ambulatoriului de Specialitate al spitalului. Viitorii părinți vor avea ocazia să discute direct cu specialiștii unității medicale și să primească informații esențiale despre evoluția sarcinii, procesul nașterii, precum și despre primele îngrijiri necesare nou-născuților.

Pe lângă partea informativă, participanții vor beneficia și de sfaturi practice, menite să îi ajute să facă față cu mai multă încredere provocărilor începutului de drum în rolul de părinte. De asemenea, organizatorii au pregătit cadouri constând în produse utile atât pentru mămici, cât și pentru bebeluși.