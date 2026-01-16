Gabriel Dragnea: „Comunitatea trebuie să fie alături de cei care au nevoie”

Primarul comunei Valea Mare, Gabriel Dragnea, a transmis un mesaj de solidaritate și implicare socială, aducând în atenția comunității situația unui localnic din satul Zorleasca.

Dumitru Abagiu, cunoscut de săteni drept „Nea Mitu”, în vârstă de 74 de ani, locuiește singur într-o casă aflată în mijlocul câmpului. Deși are venituri modeste, acesta își poartă singur de grijă și se remarcă prin hărnicie și demnitate.

Pentru a-l sprijini în această perioadă, primarul Gabriel Dragnea, împreună cu angajații Primăriei Valea Mare, i-au oferit lemne de foc și alimente, un gest menit să asigure condiții mai bune de trai și să transmită un mesaj clar, comunitatea nu își abandonează membrii vulnerabili.

„Nea Mitu nu este singur. Suntem alături de el și credem că fiecare dintre noi poate face un gest de responsabilitate și omenie pentru un om din comunitatea noastră”, a transmis edilul.