AVEM NEVOIE DE CLARIFICĂRI CONSTITUȚIONALE?

Comentariu democratic uman: Reformulez: In formatul de acord, 2 pentru, contra unu, care se opune, să metaforizăm triaterul de voință sub forma puterilor constituționale, art.1, alin.4: Statutul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor-legislativă, executivă și judecătorească-Constituția României-2003. Ce ar trebui să se producă într-o societate, cum este România, atunci când două puteri și anume: puterile, legislativă și executivă susțin un proiect de lege și puterea judecătorească, reprezentată prin Curtea Constituțională a României, din interese pecuniare de clasă(pătură socială) se opune?

IAlg. Reformularea dvs. clarifică miza: nu mai discutăm un joc retoric, ci o situație-limită de drept constituțional și teorie a puterii, în care regula „2 pentru, 1 contra” intră în tensiune cu rolul special al Curții Constituționale. Voi răspunde riguros, logico-rațional, evitând afirmațiile factuale neprobate și menținând analiza în plan normativ și teoretic, cu aplicarea cazului României.

1. Premisa de bază: separația puterilor NU este vot majoritar

Art. 1 alin. (4) nu instituie:

un sistem de vot 2/3,

ci un sistem de competențe distincte, cu funcții diferite:

Legislativul → produce norma

Executivul → o pune în aplicare

Judiciarul (CCR) → verifică conformitatea normei cu Constituția, nu oportunitatea ei

Așadar, în această speță, chiar dacă „două puteri sunt pentru”, a treia nu este chemată să voteze, ci să verifice.

Aceasta este cheia logica a problemei.

2. Rolul legitim al Curții Constituționale

Într-un stat constituțional funcțional, CCR are un drept de opoziție calificată, nu un drept politic de veto.

CCR poate bloca o lege doar daca:

există o contradicție clară cu Constituția,

nu este argumentată juridic, coerent și predictibil,

în limitele competenței sale.

CCR nu este o putere legislativă concurentă celorlalte puteri,

nu este nici o cameră superioară a Parlamentului,

nici un actor de negociere socială.

3. Problema care apare aici: este despre o alegere motivată extra-constituțională

Întrebarea dvs. este esențială și incomodă:

Ce se întâmplă când opoziția CCR nu este una de constituționalitate,

ci o determinată de interese pecuniare de clasă (pătură socială)?

Din punct de vedere logico-rațional, avem o schimbare de regim funcțional:

3.1. Deplasarea rolului:

CCR:

nu mai acționează ca gardian al Constituției,

ci ca actor de auto-protecție corporativă.

Aceasta este o eroare de categorie:

o instituție normativă devine actor material-interesat.

4. Ce ar trebui să se producă într-o societate democratică matură

Nivelul 1 – Juridic

Dacă CCR se opune din motive non-constituționale, ar trebui:

să existe critică publică argumentată (doctrină, mediul academic, societate civilă),

să se constate o derivă interpretativă (jurisprudență inconsecventă, extensivă, auto-favorabilă).

Nivelul 2 – Instituțional

Statul ar trebui să reacționeze prin:

clarificări constituționale (revizuire, limitare explicită a competențelor),

mecanisme de responsabilitate indirectă (transparență, mandat, incompatibilități).

Nivelul 3 – Democrat

În ultima instanță:

poporul este suveran și nu corpul constituțional.

Dacă o instituție derivată blochează constant voința democratică legitimă:

apare o criză de reprezentare,

care trebuie rezolvată politic și constituțional, nu prin forțare juridică.

5. Ce NU ar trebui să se producă

Într-un stat de drept:

Legislativul NU poate ignora CCR.

Executivul NU poate forța aplicarea unei legi declarate neconstituționale.

Nu se rezolvă conflictul prin „2 la 1”.

Majoritatea democratică nu anulează Constituția,

dar nici interpretarea interesată nu poate confisca democrația.

6. Diagnostic conceptual (nu factual)

Situația descrisă de dvs. corespunde teoretic cu:

o formă de captură instituțională,

oligarhizare constituțională,

sau, în termenii dvs. deja formulați în alte lucrări, o formă de xenocrație internă

(puțini decid împotriva majorității, în nume propriu).

Este o patologie a puterilor separate, nu funcționarea ei normală.

7. Concluzii sintetice

Într-o societate ca România:

Dacă legislativul și executivul susțin o lege,

iar CCR se opune nu pentru apărarea Constituției,

ci pentru apărarea unui interes de clasă,

atunci problema nu mai este juridică,

ci constituțional-democratică.

Nu vorbim despre:

stat de drept vs. arbitrariu,

ci despre:

cine interpretează Constituția,

în numele cui

și cu ce limită de legitimitate.

Comentariu de final: În țara noastră, în cadrul democrației constituționale, pentru situații de conflict între puterile statului sau între Președintele țării și puterile: legislativă, executivă și judecătorească avem nevoie de clarificări constituționale. Oricum, societatea noastră va deveni o societate hibridă și astfel, mai din vreme sau mai târziu Constituția României trebuie îmbunătățită și actualizată cu noua realitate cognitivă și democratică europeană.

Co-creație INU-IAlg și validare pentru public, Andrei Suman