Polițiștii olteni. Acțiuni ample pentru siguranța elevilor din Slatina

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat miercuri, 14 ianuarie 2026, o serie de acțiuni preventive în municipiul Slatina, având ca principal obiectiv creșterea siguranței elevilor și prevenirea comportamentelor de risc în mediul școlar. Activitățile au fost coordonate de Biroul Siguranță Școlară, cu sprijinul structurilor de prevenire, ordine publică și investigarea criminalității economice, al polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Slatina, precum și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt.

Scopul acestor acțiuni a fost prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri și substanțe interzise, descurajarea portului sau folosirii obiectelor periculoase, reducerea absenteismului școlar și a riscului de delincvență juvenilă, precum și prevenirea victimizării minorilor. Totodată, polițiștii au efectuat verificări privind respectarea legislației în vigoare referitoare la consumul de tutun, conform Legii nr. 349/2002, dar și a prevederilor Legii nr. 61/1991 privind menținerea ordinii și liniștii publice.

În cadrul acțiunilor, au fost verificate trei unități de învățământ și au fost controlate cinci unități de alimentație publică, dintre care patru restaurante sau cafenele și două săli de jocuri de noroc sau pariuri sportive. De asemenea, în plan preventiv, au fost organizate șase activități de informare, la care au participat peste 150 de elevi și cadre didactice. În întâlnirile cu elevii, polițiștii au transmis mesaje de responsabilizare, subliniind importanța unui stil de viață sănătos, fără consum de tutun, alcool sau droguri, dar și necesitatea frecventării cursurilor școlare și respectării regulilor de conviețuire socială.

Reprezentanții IPJ Olt anunță că astfel de demersuri vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a asigura un mediu educațional sigur și de a proteja tinerii de influențele și comportamentele care le pot afecta viitorul.