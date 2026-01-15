Ministrul Barbu: „România atinge un nou record de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură”

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță un nou record în ceea ce privește absorbția fondurilor europene destinate agriculturii, România depășind pragul de 5 miliarde de euro atrași pentru dezvoltarea fermelor și creșterea producției agricole. Potrivit ministrului Florin Barbu, până în prezent, Comisia Europeană a virat în conturile României suma de 4,07 miliarde de euro, urmând ca până la finalul lunii în curs să fie încasată o tranșă suplimentară de peste 1 miliard de euro. Aceste fonduri sunt direcționate către investiții esențiale în fermele românești, cu impact direct asupra modernizării agriculturii și creșterii competitivității producătorilor locali. Acesta a subliniat rolul esențial al angajaților din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și al instituțiilor subordonate, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în gestionarea eficientă a fondurilor europene și în sprijinirea fermierilor.

„Rezultatele obținute reflectă o colaborare solidă între autorități și fermieri, care a permis atingerea acestui nivel record de absorbție”, a transmis ministrul Florin Barbu.

Ministrul Barbu a mai precizat că autoritățile vor continua să utilizeze integral toate sursele de finanțare disponibile pentru a susține dezvoltarea fermelor românești, a industriei alimentare și a satelor.