Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Eminescu rămâne temelia identității și unității naționale”

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, marcată anual la 15 ianuarie, la împlinirea a 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, deputatul Mihai-Adrian Țiu, membru al Grupului parlamentar S.O.S. România, a transmis un mesaj de omagiere dedicat poetului național și valorilor fundamentale ale culturii române. Parlamentarul a subliniat că Mihai Eminescu nu este doar cel mai mare poet al românilor, ci un reper esențial al identității naționale, un apărător al limbii române, al credinței și al suveranității. Poet, prozator, dramaturg și jurnalist, Eminescu a deschis cultura română către universalitate și a devenit cea mai puternică voce poetică din literatura română, recunoscută încă din timpul vieții sale.

În declarația sa, deputatul Mihai-Adrian Țiu a evidențiat actualitatea mesajului eminescian, arătând că opera poetului continuă să transmită lecții esențiale despre dragostea față de limbă, tradiții și moștenirea culturală, considerate piatra de temelie a existenței noastre ca popor. Într-o societate marcată de dezbinare și pierderea reperelor, mesajul lui Eminescu rămâne unul clar, fără unitate și cultură, nu poate exista un viitor demn pentru națiunea română. Deputatul a atras atenția că omagierea lui Mihai Eminescu nu trebuie să se limiteze la gesturi simbolice, ci să se transforme într-un angajament real pentru apărarea culturii române, a limbii și a valorilor care au stat la baza formării statului român. Lectura operei eminesciene este, în acest sens, un act de asumare a trecutului, de înțelegere a prezentului și de protejare a viitorului României ca stat unit și demn. Totodată, Mihai-Adrian Țiu a subliniat că versurile și ideile poetului continuă să inspire generații întregi să respecte valorile creștine, să caute adevărul și libertatea și să rămână mândre de rădăcinile lor. Opera eminesciană rămâne, astfel, un ghid moral și cultural pentru ceea ce ar trebui să fie România de astăzi, o națiune unită și conștientă de propria identitate.

În final, deputatul a transmis un mesaj de respect și recunoștință tuturor românilor, îndemnând la reflecție asupra rolului culturii în dezvoltarea societății și la investiții continue în educație și cultură. Amintind salutul emblematic al poetului, „Trăiască Nația!”, deputatul a concluzionat că răspunsul românilor trebuie să fie unul ferm și unit „Sus cu dânsa!”, pentru că un popor unit nu poate fi învins.