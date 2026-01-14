Trafic restricționat timp de o săptămână în zona Spitalului Județean de Urgență Slatina

Trafic restricționat timp de o săptămână în zona Spitalului Județean de Urgență...

Primăria municipiului Slatina anunță instituirea unor restricții temporare de circulație în zona Spitalului Județean, ca urmare a unor lucrări de infrastructură aflate în desfășurare. Măsura va fi aplicată în perioada 14-21 ianuarie și vizează sensul giratoriu situat la intersecția străzii Crișan cu bulevardul Nicolae Titulescu.

Potrivit autorităților locale, sensul giratoriu va fi închis parțial, fiind restricționat sensul de circulație dinspre Spitalul Județean. Traficul rutier va fi deviat pe sensul opus, unde circulația se va desfășura pe o singură bandă.

Restricțiile sunt impuse pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor executate de Compania de Apă Olt, acestea având un caracter temporar. Reprezentanții Primăriei fac apel la șoferi să respecte semnalizarea rutieră provizorie, precum și indicațiile polițiștilor aflați în zonă.

Autoritățile locale le recomandă participanților la trafic să circule cu prudență sporită și să ia în calcul posibile întârzieri în zonă pe durata lucrărilor. Primăria Slatina mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și cooperare.