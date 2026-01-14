Gigel Știrbu: „De Ziua Culturii, România riscă să aleagă zgomotul în locul reflecției”

Cu o zi înainte de Ziua Națională a Culturii, deputatul de Olt Gigel Știrbu lansează un mesaj critic la adresa modului în care este marcată această sărbătoare în spațiul public românesc. Într-un comunicat transmis miercuri, 14 ianuarie, parlamentarul atrage atenția asupra contrastului dintre semnificația profundă a zilei dedicate lui Mihai Eminescu și manifestările publice pe care le consideră lipsite de substanță culturală.

„Ziua Culturii ar trebui să fie un moment de reculegere, de lectură, de reflecție și dialog cu ideile, nu cu portavocea”, subliniază Gigel Știrbu. În opinia sa, cultura presupune răbdare, efort intelectual și spirit critic, valori greu de regăsit în manifestările zgomotoase și în marșurile organizate sub pretext patriotic. Deputatul critică dur tendința de a transforma o sărbătoare a spiritului într-o demonstrație de forță colectivă, în care sloganul ia locul gândirii, iar scandarea ritmată substituie reflecția. „Eminescu a vorbit despre profunzime, conștiință și libertatea gândului, nu despre disciplină de stadion și marș în coloană”, afirmă acesta, adăugând că adevărata cultură nu poate fi redusă la un decor sau la un instrument de legitimare ideologică.

În mesajul său, Gigel Știrbu susține că tocmai cultura autentică este incomodă, deoarece pune întrebări și provoacă certitudinile facile. Din acest motiv, spune el, este adesea evitată sau înlocuită cu forme superficiale de patriotism. „Teatrul, muzeul sau biblioteca cer implicare și gândire. Marșul e mai simplu, nu trebuie să gândești, doar să urmezi”, avertizează parlamentarul.

În încheiere, deputatul de Olt transmite un mesaj simbolic cu ocazia Zilei Culturii Naționale, exprimând regretul că, și de această dată, cultura riscă să fie confundată cu zgomotul și spectacolul gol de conținut. „Cultura nu mărșăluiește și nu urlă. Ea trăiește prin idei, nu prin lozinci”, conchide Gigel Știrbu.

