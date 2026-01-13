Senatorul Petre Cezar: „Declarațiile ministrului Miruță pun România într-o situație ridicolă și periculoasă”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, îl critică dur pe ministrul Miruță după o declarație publică pe care o consideră iresponsabilă și lipsită de discernământ, susținând că aceasta ar fi sugerat posibilitatea trimiterii de trupe românești în Groenlanda. Într-un comunicat tranșant, parlamentarul afirmă că astfel de afirmații riscă să afecteze grav relațiile strategice ale României cu Statele Unite ale Americii.

„A greși este omenește, dar a te face de râs gratuit este cu totul altceva”, transmite senatorul, subliniind că ministrul Miruță ar fi singurul membru al Guvernului care a avansat public o asemenea ipoteză. În opinia sa, România și Europa se află într-o dependență strategică evidentă față de SUA, atât din punct de vedere militar, cât și economic, iar NATO nu poate funcționa fără sprijinul american.

Petre Cezar atrage atenția asupra contextului geopolitic complicat, marcat de competiția pentru influență dintre marile puteri ale lumii. „Suntem în conflict deschis cu Rusia, relațiile cu China s-au răcit, iar singura legătură solidă care ne mai rămânea era cu Statele Unite. În acest context, orice declarație hazardată este nu doar neinspirată, ci periculoasă”, avertizează senatorul AUR.

Parlamentarul ironizează ideea unui eventual conflict cu SUA, catalogând situația drept „demnă de bancuri”, dar subliniază că miza este una extrem de serioasă. Potrivit acestuia, reacția părții americane nu a întârziat să apară, ministrul fiind chemat la discuții cu însărcinatul cu afaceri al SUA. „Mai bine un ministru tras de urechi decât un conflict cu consecințe grave pentru România”, afirmă senatorul.

În final, senatorul AUR consideră că derapajul ministrului Miruță impune o măsură rapidă și fermă. El solicită schimbarea acestuia din funcție, argumentând că domeniul apărării nu permite erori sau declarații necugetate. „Nu ne permitem asemenea greșeli în armată. Avem deja destule gafe la nivel înalt, pe care românii sunt obligați să le suporte”, conchide Petre Cezar.