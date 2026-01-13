Programările online la Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Slatina, suspendate temporar

Spitalul Județean de Urgență Slatina anunță suspendarea temporară a programărilor online pentru consultațiile din Ambulatoriul de Specialitate, în perioada 14-16 ianuarie 2026.

Măsura este necesară pentru punerea în funcțiune a unei noi aplicații informatice, dezvoltată în cadrul proiectului „Digitalizarea activității Spitalului Județean de Urgență Slatina”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua platformă are ca scop îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale și eficientizarea procesului de programare.

Pe durata indisponibilității sistemului online, pacienții care doresc să se programeze pentru consultații pot apela la metodele alternative puse la dispoziție de unitatea medicală. Astfel, programările se pot face fie direct la Recepția Ambulatoriului de Specialitate, fie telefonic, prin intermediul Telefonului Pacientului, la numărul 0349 911, în intervalul orar 12.00-19.30.

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Slatina mulțumesc pacienților pentru înțelegere și colaborare, subliniind că această etapă tehnică este necesară pentru modernizarea serviciilor oferite și pentru creșterea calității actului medical.