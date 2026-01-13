ITM Olt. Peste 170 de nereguli descoperite la controalele din decembrie. Amenzi de peste 150.000 de lei aplicate angajatorilor

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat, în luna decembrie 2025, o amplă acțiune de control în județ, vizând respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă. Potrivit unui comunicat transmis marți, 13 ianuarie 2026, inspectorii de muncă au efectuat 178 de controale la angajatori din mai multe domenii de activitate. Verificările s-au concentrat în special asupra sectoarelor construcții, comerț cu amănuntul, transport rutier de mărfuri și persoane, domenii considerate cu risc crescut de încălcare a legislației specifice. În urma controalelor, au fost identificate peste 171 de deficiențe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere.

Cele mai frecvente nereguli constatate au vizat neplata la timp a drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă, netransmiterea la termen în Registrul General de Evidență a Salariaților a contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora, precum și lipsa contractelor de muncă în formă scrisă. De asemenea, inspectorii au descoperit deficiențe legate de securitatea și sănătatea în muncă, precum neacordarea sau neverificarea utilizării echipamentului individual de protecție și neefectuarea controlului medical periodic al angajaților.

Pentru cele mai grave abateri, ITM Olt a aplicat 75 de sancțiuni contravenționale, dintre care 66 de avertismente și nouă amenzi, valoarea totală a acestora ridicându-se la 92.500 de lei. Tot în luna decembrie 2025, inspectorii de muncă au identificat trei persoane care desfășurau muncă nedeclarată. Cei trei angajatori depistați în această situație au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 60.000 de lei.

În același interval, ITM Olt a fost informat cu privire la șase evenimente de muncă produse pe raza județului, în care au fost implicați șase lucrători. Conform comunicatului, evenimentele au avut drept consecințe incapacitate temporară de muncă, accidente ușoare, incidente produse în afara muncii, precum și decesul unei persoane.