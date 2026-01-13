Gogoșile UE si acordul MERCOSUR – un alt punct de vedere

Ca și viitor inginer agronom (student anul II la Facultatea de Agricultură), am observat că în primele zile ale anului a izbucnit un scandal legat de „Acordul de liber schimb” dintre UE și țările din America de Sud (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay). Ca om interesat am căutat să mă documentez, să văd care sunt nemulțumirile fermierilor europeni. Am constatat că fermierii europeni sunt nemulțumiți de faptul că în ipoteza punerii în practică a acestui acord, piața europeană va fi invadată de produse ieftine (cereale, carne de vită, etc.) provenite din țările mai sus menționate. Mi-am pus două întrebări majore:

1. De ce produse ieftine?

2. De ce m-ar deranja pe mine ca și CONSUMATOR european sa am acces la produse ieftine?

Documentându-mă am creionat următoarele raspunsuri:

1. De ce produse ieftine?

Pentru că Politica Agricolă Comună (PAC) a Uniunii Europene prin condiționările impuse fermierilor țărilor membre s-a îndepartat de la scopul pentru care a fost creat acest concept (PAC) și anume să asigure o aprovizionare stabilă cu alimente, la prețuri accesibile, fermierii să-și mențină rentabilitatea activității dar în același timp să lucreze în mod sustenabil și ecologic și să conserve solurile și biodiversitatea. Țările Americii de Sud neavând aceste condiționări, reușesc să asigure popoarelor lor si prețuri accesibile la produsele agricole alimentare și nealimentare, să asigure fermierilor rentabilitatea activității agricole ba chiar să „invadeze” piața europeană cu produse ieftine. Din punct de vedere al condiționării (UE) privind lucrările solului în mod sustenabil și ecologic, conservarea solurilor și a biodiversității în interiorul UE, analizând statisticile am observant următoarele aspecte:

* Suprafața agricolă mondială – 4,8 miliarde Ha, din care:

– terenuri arabile: 1,6 miliarde Ha

– pășuni permanente: 3,2 miliarde Ha

* Suprafața agricolă UE- 157 milioane Ha, din care:

– terenuri arabile: 98,1 milioane Ha

– pășuni: 48 milioane Ha

– culturi permanente (vii, livezi, măslini): 11,2 milioane Ha

Populația totală a globului: 8,3 miliarde

Populația totală a UE: 450,4 milioane

Constat următoarele:

– că lucrând sustenabil 98,1 Ha aprox. 7,5% din suprafața arabilă mondială salvăm planeta;

– că, dacă 450 milioane oameni, adică aprox. 17% din populația totală mondială mănâncă „ecologic”, salvăm specia umană.

Rămâne să raspundeți dumneavoastră la întrebarea „De ce EU CONSUMATOR european să nu am acces la produse ieftine”?

Dan Mihnea Anuța, student al Facultății de Agronomie din Craiova