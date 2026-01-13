Deputatul Știrbu avertizează: „România, în prima linie a unei lumi care se reașază brutal”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, trage un semnal de alarmă asupra contextului geopolitic tot mai tensionat și a vulnerabilităților interne ale României, avertizând că țara noastră nu mai are luxul de a fi nepregătită într-o lume marcată de război, instabilitate și confruntări de durată.

Într-o analiză amplă asupra situației internaționale, parlamentarul liberal subliniază că revenirea războiului în Europa și redefinirea raporturilor dintre marile puteri marchează o adevărată schimbare de epocă. „Nu mai vorbim despre crize trecătoare, ci despre o lume care se rupe în bucăți și se reconstruiește după reguli mai dure”, transmite Gigel Știrbu.

Potrivit acestuia, Rusia poartă un război de uzură la granița estică a României, Ucraina plătește un preț uriaș pentru rezistența sa, iar Orientul Mijlociu și Asia devin focare permanente de tensiune. În același timp, Statele Unite traversează transformări interne profunde, iar China își afirmă deschis ambiția de a rescrie regulile jocului global.

În acest context, România nu mai este un actor periferic. „Suntem pe flancul estic al NATO, suntem graniță a Uniunii Europene și, vrem sau nu, facem parte din prima linie a unei confruntări geopolitice care nu se poartă doar cu arme, ci și cu energie, economie, informație și frică”, arată deputatul PNL.

Gigel Știrbu atrage însă atenția că adevărata problemă nu vine doar din exterior, ci din interiorul țării. El vorbește despre un contrast periculos între potențialul României și slăbiciunile sale structurale, instituții fragile, proiecte întârziate, o societate obosită și divizată, dar și o preocupare insuficientă pentru educație, infrastructură și coeziune socială.

„Într-o lume instabilă, fragilitatea internă devine o vulnerabilitate strategică”, avertizează parlamentarul, subliniind că securitatea națională nu se decide exclusiv la granițe sau în alianțe internaționale. Ea se construiește zilnic, în școli care formează cetățeni responsabili, în spitale care respectă demnitatea oamenilor, în drumuri care unesc regiuni și în instituții care funcționează eficient.

În opinia sa, miza reală nu este dacă NATO sau Uniunea Europeană vor sprijini România, ci dacă statul român este capabil să se ia în serios, să gândească pe termen lung și să depășească logica improvizației și a conflictelor mărunte.

Mesajul deputatului PNL se încheie cu un apel la solidaritate și responsabilitate. „În vremuri dure, supraviețuiesc țările care se adună, nu cele care se risipesc în certuri sterile. Dacă nu ne sprijinim unii pe alții și așteptăm salvarea din altă parte, atunci chiar nu vom avea nicio scuză”, afirmă Gigel Știrbu.