Brebeni. Încep lucrările de extindere a rețelei de canalizare pe strada Principală

Primăria comunei Brebeni informează cetățenii că, începând de marți, 13 ianuarie 2026, au demarat lucrările de extindere a rețelei de canalizare pe strada Principală, pe partea dreaptă a drumului județean DJ546, pe sensul Brebeni-Coteana. Intervențiile se desfășoară pe tronsonul cuprins între imobilele cu numerele 164 și 2. Potrivit primarului Florea Cîrstea, proiectul reprezintă un obiectiv important pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru creșterea confortului locuitorilor din zonă. Pentru realizarea lucrărilor în condiții de siguranță și în conformitate cu proiectul tehnic, va fi necesară, acolo unde situația o impune, îndepărtarea unor copaci care obstrucționează traseul rețelei de canalizare.

Pe durata execuției, cetățenii trebuie să se aștepte la un disconfort temporar, restricții de acces și posibile modificări ale traficului rutier și pietonal. Primarul Florea Cîrstea dă însă asigurări că lucrările vor fi finalizate într-un termen cât mai scurt, cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare. Locuitorii sunt rugați să manifeste cooperare și înțelegere, să permită accesul echipelor de lucru și să evite parcarea autoturismelor în fața locuințelor din zonele unde se execută lucrările.

„Vă mulțumim pentru sprijin și înțelegere. Acest proiect este esențial pentru comunitatea noastră și va aduce beneficii pe termen lung tuturor locuitorilor comunei Brebeni”, a transmis primarul comunei, Florea Cîrstea.