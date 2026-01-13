Anul de instrucție 2026, deschis oficial la Baza Militară 99 Deveselu

Baza Militară 99 Deveselu a găzduit luni, 12 ianuarie, ceremonia oficială de deschidere a anului de instrucție 2026, eveniment care marchează debutul unui nou ciclu de pregătire profesională pentru personalul unității. La activitate a fost prezent, din partea eșalonului superior, locțiitorul comandantului Comandamentului Logistic Întrunit, general de flotilă aeriană Răzvan-Gabriel Brătulescu. Acesta a adresat militarilor mesaje de încurajare, subliniind importanța disciplinei, a profesionalismului și a îndeplinirii cu responsabilitate a misiunilor încredințate.

Ceremonia de deschidere a anului de instrucție reprezintă un moment de referință pentru evaluarea obiectivelor de pregătire, ajustarea acestora la cerințele actuale ale mediului de securitate și consolidarea capacității operaționale a unității.

Instruirea militarilor se desfășoară continuu, pe parcursul întregului an, având ca obiectiv menținerea unui nivel ridicat de pregătire, reacție și eficiență. Acest proces este realizat în conformitate cu standardele Armatei României și cu angajamentele asumate la nivel național și aliat, contribuind la creșterea capacității de răspuns și la îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice.