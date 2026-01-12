Zeci de intervenții, amenzi de 50.000 de lei și dosare penale întocmite de polițiștii olteni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, weekend-ul trecut, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile din județ. Activitățile au avut ca scop prevenirea faptelor de violență și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, cu accent pe depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, dar și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. Pe parcursul acțiunilor, polițiștii au intervenit la 84 de solicitări, dintre care 60 au fost sesizate prin intermediul numărului unic de urgență 112. În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 141 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 50.000 de lei.

Ca măsuri complementare pentru abaterile constatate la regimul rutier, oamenii legii au reținut nouă permise de conducere. Dintre acestea, două au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, alte două pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar cinci pentru alte încălcări ale legislației rutiere. Totodată, au fost retrase 14 certificate de înmatriculare, în principal din cauza unor defecțiuni tehnice sau a neîndeplinirii obligațiilor legale. În cadrul activităților au fost constatate și patru infracțiuni la regimul rutier.

Unul dintre cazurile semnificative a fost înregistrat în dimineața zilei de 11 ianuarie, în jurul orei 04:00, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, în comuna Tia Mare, un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani, din comuna Ghimpați, județul Giurgiu. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

Tot la data de 11 ianuarie, în jurul orei 16:40, polițiștii din Slatina au depistat, pe Drumul Comunal 193, un tânăr de 19 ani care conducea un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Un alt dosar penal a fost întocmit în aceeași zi, în jurul orei 20:30, după ce polițiștii au oprit pe bulevardul A.I. Cuza din Slatina un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani. Verificările au arătat că autorizația de circulație provizorie a vehiculului era expirată, fapta fiind încadrată ca punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Reprezentanții IPJ Olt anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, obiectivul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței tuturor cetățenilor.