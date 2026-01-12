Dobrosloveni celebrează Ziua Culturii Naționale printr-o expoziție dedicată lui Mihai Eminescu

Comuna Dobrosloveni se alătură și în acest an manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naționale, sărbătorită anual pe 15 ianuarie, dată care marchează nașterea poetului național Mihai Eminescu. Evenimentul reprezintă un moment de reflecție asupra valorilor culturale românești și a identității naționale, aducând în prim-plan moștenirea lăsată de una dintre cele mai importante personalități ale literaturii române.

Cu acest prilej, Centrul Cultural „Romula Malva” din Dobrosloveni organizează o expoziție fotografică dedicată vieții și operei lui Mihai Eminescu. Imaginile expuse sunt completate de fragmente din creația poetică eminesciană, oferind publicului ocazia de a redescoperi actualitatea gândirii și sensibilității poetului.

Atmosfera expoziției va fi întregită de muzică ambientală discretă, interpretată la pian sau vioară, menită să creeze un cadru propice reculegerii și reflecției culturale. În același timp, organizatorii au pregătit și un colț interactiv, unde vizitatorii sunt invitați să scrie sau să noteze un vers preferat din opera lui Eminescu, transformând experiența într-un act simbolic de continuitate și memorie culturală.

Instituită prin Legea nr. 238/2010, Ziua Culturii Naționale este un omagiu adus tuturor personalităților care au contribuit la formarea conștiinței culturale românești. Prin această inițiativă, Centrul Cultural „Romula Malva” își propune să aducă poezia lui Mihai Eminescu mai aproape de comunitate, nu ca pe un element muzeal, ci ca pe o prezență vie, capabilă să genereze emoție, dialog și sentimentul de apartenență culturală.