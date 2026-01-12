Cinema „Eugen Ionescu” Slatina. O nouă săptămână de filme cu intrare gratuită

Cinema „Eugen Ionescu” Slatina invită publicul la o nouă săptămână dedicată filmului, în perioada 12-18 ianuarie 2026, cu intrare gratuită la toate proiecțiile. Programul este conceput pentru toate categoriile de vârstă, de la cei mai mici spectatori, pasionați de animații, până la iubitorii de aventură, fantezie și filme horror.

Pe parcursul fiecărei zile, între orele 14:45 și 21:00, cinefilii vor putea urmări producții îndrăgite, multe dintre ele în format 3D și dublate în limba română. Programul începe după-amiaza cu animații cunoscute precum Toy Story 4, Incredibilii 2 și Cartea Junglei, continuând cu titluri apreciate de întreaga familie, precum Expresul Polar.

Seara este rezervată publicului adult, cu filme precum Dracula: O Poveste de Dragoste, dar și producții recente din zona thriller și horror, printre care Dead of Winter (noul titlu din program) și Telefonul Negru 2.

Program proiecții:

14:45 – Toy Story 4 / Povestea Jucăriilor 4 (3D, dublat)

16:00 – Incredibilii 2 (3D, dublat)

16:30 – Cartea Junglei (3D, dublat)

18:10 – Polar Express / Expresul Polar (3D, dublat)

18:30 – Dracula: O Poveste de Dragoste

20:00 – Dead of Winter (NOU)

20:45 – Telefonul Negru 2

Pentru informații suplimentare și rezervări, spectatorii pot suna la 0784 010 929. Reprezentanții cinematografului îi așteaptă pe slătineni și nu numai să se bucure de o experiență cinematografică completă, într-o atmosferă prietenoasă, chiar în inima orașului.