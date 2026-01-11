Primarul Mario De Mezzo, după victoria CSM Slatina în meciul cu Dunărea Brăila: „Când crezi, muncești și lupți, David îl poate învinge pe Goliat”

Echipa de handbal feminin CSM Slatina a obținut o victorie importantă sâmbătă, 10 ianuarie 2026, învingând Dunărea Brăila, una dintre formațiile cu pretenții din Liga Florilor și cu un buget de aproximativ trei ori mai mare. Succesul consolidează poziția Slatinei pe locul 4 în clasament și deschide perspective reale pentru participarea în competiții internaționale în sezonul viitor.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a transmis un mesaj de apreciere pentru echipă, subliniind că rezultatul este dovada faptului că performanța sportivă se construiește prin muncă, determinare și coeziune. Edilul a comparat reușita cu celebra confruntare dintre David și Goliat, arătând că diferențele de buget pot fi depășite prin ambiție și profesionalism.

„Fetele au demonstrat că victoria vine atunci când muncești cu adevărat, iar povestea lui David nu este doar una biblică, ci se poate repeta și în viața reală”, a transmis primarul, care le-a mulțumit jucătoarelor, antrenorilor și întregului staff tehnic pentru rezultatele obținute.

În același context, Mario De Mezzo a reamintit dificultățile financiare cu care clubul s-a confruntat la finalul anului trecut, când, potrivit acestuia, echipa a fost aproape de a nu-și primi salariile și primele, din cauza neaprobării rectificării bugetare a Clubului Sportiv Municipal. Edilul a lansat critici la adresa consilierilor PSD, pe care îi acuză că au ignorat importanța susținerii sportului de performanță la nivel local. Primarul a subliniat că actuala administrație va continua să investească în sport, atât prin susținerea financiară a CSM Slatina, cât și prin dezvoltarea infrastructurii sportive. În acest sens, a anunțat demararea studiului de fezabilitate pentru o nouă Sală de Sport Municipală, proiect despre care spune că va oferi condiții moderne pentru ca handbalul slătinean să își continue ascensiunea.

„Sunt convins că, în viitor, fetele de la handbal vor scrie istorie pentru Slatina”, a mai declarat Mario De Mezzo.