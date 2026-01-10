Piatra-Olt investește în iluminat public modern. Peste 460 de lămpi LED și economie semnificativă de energie

Piatra-Olt face un pas important spre modernizare și eficiență energetică. Primarul Nicușor Rada a anunțat demararea unui proiect amplu de modernizare a sistemului de iluminat public, finanțat integral prin Administrația Fondului pentru Mediu, cu o valoare de peste 990.000 de lei.

Proiectul vizează montarea a peste 460 de corpuri de iluminat moderne, care vor înlocui vechile lămpi cu tehnologie LED de ultimă generație. Noile echipamente vor fi integrate într-un sistem de telegestiune, ce va permite controlul și monitorizarea iluminatului public de la distanță, asigurând o administrare mai eficientă și intervenții rapide în cazul apariției unor defecțiuni. Implementarea acestui proiect va aduce beneficii multiple comunității. Pe de o parte, iluminatul public mai performant va contribui la creșterea siguranței rutiere și pietonale pe timpul nopții. Pe de altă parte, utilizarea tehnologiei LED va reduce semnificativ consumul de energie electrică și costurile anuale ale administrației locale.

Totodată, proiectul are un impact pozitiv asupra mediului, prin diminuarea emisiilor de dioxid de carbon și prin promovarea unui consum responsabil de resurse.

„Este un proiect esențial pentru Piatra-Olt, care înseamnă un oraș mai sigur, mai eficient și mai prietenos cu mediul. Continuăm să investim în soluții moderne, care să îmbunătățească viața locuitorilor noștri”, a transmis primarul Nicușor Rada.