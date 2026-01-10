Mai puține cereri, mai multe bilete. CJP Olt a distribuit peste 2.700 de bilete de tratament balnear în 2025

Casa Județeană de Pensii Olt a publicat bilanțul privind acordarea biletelor de tratament balnear în anul 2025, evidențiind o evoluție interesantă față de anul precedent: deși numărul cererilor a scăzut, numărul biletelor repartizate a crescut.

Potrivit datelor oficiale, în anul 2025 au fost distribuite 2.730 de bilete de tratament balnear, ca urmare a celor 4.256 de solicitări depuse de beneficiari. Prin comparație, în anul 2024 au fost acordate 2.669 de bilete, în condițiile în care numărul cererilor a fost mai mare, respectiv 4.952. Astfel, CJP Olt a înregistrat în 2025 o scădere de 14,05% a cererilor pentru tratament balnear, concomitent cu o creștere de 2,28% a numărului de bilete repartizate față de anul anterior.

Cele mai căutate stațiuni balneare în acest an au fost Băile Olănești, cu 844 de bilete alocate, urmate de Căciulata (447 bilete), Herculane (250), Govora (214), Covasna (160) și Bala (150). Reprezentanții instituției precizează că interesul ridicat pentru aceste destinații este determinat atât de tipurile de afecțiuni tratate, cât și de condițiile de cazare și perioadele de sejur disponibile. Repartizarea biletelor s-a realizat în conformitate cu legislația în vigoare, în limita locurilor alocate și pe baza punctajului obținut de fiecare solicitant.

De bilete de tratament balnear pot beneficia, în baza unei cereri și a unei recomandări medicale, pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, beneficiarii unor legi speciale, soții sau soțiile pensionarilor ori asiguraților care nu au acest statut, precum și persoanele asigurate în sistemul de accidente de muncă și boli profesionale. Plata biletelor se face diferențiat, în funcție de categoria și veniturile beneficiarilor. Pensionarii achită, de regulă, 50% din cuantumul brut al pensiei, fără a depăși costul integral al biletului, iar în cazul celor care obțin și venituri salariale se iau în calcul veniturile cumulate. Asigurații și salariații cu venituri sub nivelul câștigului salarial mediu brut plătesc 50% din valoarea biletului, în timp ce persoanele cu venituri peste acest prag suportă integral costul.

Reprezentanții CJP Olt subliniază că, indiferent de categorie, niciun beneficiar nu plătește mai mult decât tariful oficial stabilit prin programul național de tratament balnear.