Scandal violent într-o sală de jocuri din Caracal. Șase bărbați reținuți de polițiști

Șase bărbați au fost reținuți de polițiștii din Caracal, fiind cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, în urma unui conflict izbucnit într-o sală de jocuri de noroc din municipiu. Incidentul a avut loc în noaptea de 5 spre 6 ianuarie 2026, în jurul orei 00:00, când Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin apel la 112 despre o stare conflictuală între mai multe persoane aflate în incinta unei săli de jocuri. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului și au stabilit că un agent de pază, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Slatina, ar fi fost agresat fizic de mai multe persoane, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În timpul altercației, mai multe bunuri din interiorul sălii de jocuri ar fi fost distruse, iar ordinea și liniștea publică au fost grav afectate. Agentul de pază a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Municipal Caracal.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ulterior, în jurul orei 02:00, un nou apel la 112 a semnalat faptul că un bărbat de 47 de ani și un tânăr de 22 de ani, ambii din Caracal, ar fi fost agresați fizic în aceeași noapte, în aceeași sală de jocuri, de persoane necunoscute. Și în această situație a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat șapte bărbați implicați în eveniment, cu vârste cuprinse între 19 și 48 de ani, din municipiul Caracal și comuna Mărunței. Pe numele a șase dintre aceștia au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

Cel de-al șaptelea bărbat este în continuare căutat, acesta sustrăgându-se activităților de urmărire penală. În cursul zilei de astăzi, cele șase persoane reținute urmează să fie prezentate unității de parchet competente, pentru dispunerea măsurilor preventive legale.

Reprezentanții poliției subliniază că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală.