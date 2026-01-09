Rotea, transparență asumată la Primăria Balș!

Începând de astăzi, 9 ianuarie 2026, locuitorii orașului Balș își pot achita taxele și impozitele locale atât online, cât și fizic, la sediul Serviciului Taxe și Impozite. Cu acest prilej, primarul municipiului Balș, Cătălin Rotea, a oferit clarificări importante privind nivelul taxelor din acest an și motivele pentru care unele impozite au crescut semnificativ.

Edilul a subliniat că, pe parcursul celor cinci ani de mandat, Primăria Balș nu a majorat nicio taxă sau impozit local din proprie inițiativă. Ajustările aplicate anual au fost realizate exclusiv în funcție de rata inflației, așa cum prevede legislația în vigoare pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din România.

„În decembrie 2025, Guvernul României a decis majorarea taxelor și impozitelor locale la nivel național. Aceste creșteri au fost impuse prin lege și au inclus plafoane de 15–20% pentru autoturisme, până la 80% pentru locuințele cu vechime între 10 și 15 ani și chiar până la 200% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani”, a explicat primarul. Totodată, Cătălin Rotea a atras atenția asupra eliminării unor scutiri importante, inclusiv cele acordate persoanelor cu handicap, o măsură pe care a catalogat-o drept „cea mai tristă” dintre modificările legislative recente.

O veste bună pentru contribuabili rămâne însă bonificația de 10%, acordată celor care își achită integral taxele și impozitele până la data de 31 martie 2026, facilitate menținută prin decizia Guvernului.

Primarul a ținut să precizeze că aceste explicații nu reprezintă o încercare de a transfera responsabilitatea către alte instituții, ci o prezentare transparentă a situației actuale. De asemenea, a anunțat că administrația locală va analiza, pe parcursul anului 2026, toate posibilitățile legale de acordare a unor scutiri, care ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

„Vă promit că toate sumele colectate în plus în acest an, ca urmare a deciziei Guvernului, vor fi direcționate exclusiv către investiții în oraș. Nu vor fi folosite pentru salarii, utilități sau cheltuieli de funcționare ale Primăriei. Vă voi spune concret, public, ce lucrări și proiecte vor fi realizate din acești bani”, a declarat edilul.

Cătălin Rotea a mai explicat că adoptarea hotărârii de consiliu privind taxele era obligatorie, întrucât neadoptarea acesteia până la 31 decembrie 2025 ar fi dus la blocarea fondurilor provenite din TVA și din impozitul pe venit alocate de la bugetul de stat.

„Primăria Balș și eu personal nu am mărit nicio taxă și niciun impozit și nu voi face acest lucru până în 2028. În 2026, vom acorda toate scutirile permise de lege, iar cetățenii vor vedea clar și transparent cum sunt cheltuiți banii lor în oraș”, a conchis primarul orașului Balș, Cătălin Rotea.