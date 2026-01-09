Oglinzi ale sufletului. Portretul contemporan, între identitate și emoție, la Galeria „Artis”

Muzeul Județean Olt deschide publicului, începând de luni, 12 ianuarie 2026, expoziția de pictură portretistică „Expresii. Identități. Trăiri”, un eveniment artistic care aduce în prim-plan complexitatea ființei umane și forța expresivă a chipului. Expoziția este găzduită de Galeria „Artis” din Slatina și reunește lucrări semnate de artiștii plastici Andreea Dosinescu, Cătălin Popa și Marcel Duțu. Prin intermediul portretului, cei trei artiști propun o veritabilă incursiune vizuală în universul interior al omului. Lucrările nu se limitează la redarea fidelă a trăsăturilor fizice, ci explorează identitatea, emoția și povestea personală a fiecărui personaj reprezentat. Fiecare chip devine un spațiu al introspecției, în care privirea, gestul sau detaliul subtil transmit stări profunde și fragmente de viață.

Expoziția pune accent pe autenticitate și pe relația directă dintre subiect și privitor, transformând portretul într-un dialog tăcut, dar intens. Emoțiile surprinse pe pânză invită la reflecție, empatie și descoperirea diversității umane, dincolo de aparențe.

„Expresii. Identități. Trăiri” se adresează tuturor iubitorilor de artă și celor interesați de explorarea adevărului interior prin limbaj plastic, fiind o expoziție despre diversitate, introspecție și sinceritate artistică.

Vernisajul va avea loc luni, 12 ianuarie 2026, de la ora 17:00, la Galeria „Artis” a Muzeului Județean Olt, iar publicul este invitat să descopere chipuri care spun povești și emoții care depășesc cuvintele.