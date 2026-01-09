Activitate intensă a Gărzii de Mediu Olt în 2025. Peste 1.000 de controale și amenzi de peste 2,4 milioane de lei

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Olt a desfășurat, pe parcursul anului 2025, o activitate susținută de control și educație de mediu, potrivit bilanțului aferent perioadei 1 ianuarie – 31 decembrie 2025. Cei nouă comisari ai instituției au efectuat un total de 1.009 inspecții, înregistrând o creștere de 18% față de anul 2024. Dintre acestea, 301 au fost inspecții planificate, iar 708 neplanificate. Planul anual de inspecție a fost depășit semnificativ, fiind realizat în proporție de 174% raportat la totalul controalelor stabilite.

În urma verificărilor, neconformitățile constatate au fost sancționate conform legislației în vigoare. Astfel, au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale sub formă de avertisment, numărul acestora fiind înjumătățit comparativ cu anul precedent. Totodată, comisarii au aplicat 78 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 2.407.500 de lei, sumă dublă față de cea înregistrată în 2024. Pe lângă sancțiunile financiare, Garda de Mediu Olt a înaintat două propuneri de suspendare a actelor de reglementare pentru nerespectarea condițiilor impuse și a dispus cinci măsuri complementare de suspendare a activității pentru operatori care dețineau acte de reglementare. De asemenea, au fost formulate două sesizări către organele de cercetare penală.

Din totalul amenzilor aplicate, cinci procese-verbale de contravenție au fost contestate în instanță, două au fost transmise spre executare către organele fiscale competente, iar restul sancțiunilor au fost achitate în termenul legal.

Pe lângă activitatea de control, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Olt s-au implicat și în acțiuni de educație ecologică. Aceștia au participat la Proiectul „Săptămâna Verde”, desfășurând activități educaționale privind importanța gestionării deșeurilor și protejarea mediului, alături de elevi și cadre didactice din județ. De asemenea, au fost organizate acțiuni de voluntariat în cadrul programului „Let’s Do It, România”, pe raza județului Olt.

Toate aceste demersuri se înscriu în Strategia Națională privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023–2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 59/2023, având ca obiectiv creșterea gradului de responsabilizare a comunității față de protecția mediului.