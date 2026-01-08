Senatorul Petre Cezar: „Nu taxele sunt problema, ci dezmățul pe bani publici care continuă nestingherit”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, critică dur modul în care autoritățile gestionează banii publici și respinge ideea că majorarea taxelor și impozitelor ar reprezenta o soluție reală pentru problemele economice ale României. Într-un mesaj public, acesta susține că adevărata miză nu este nivelul fiscalității, ci lipsa de voință politică pentru a stopa risipa din sistemul de stat.

„Nu faptul că plătim taxe și impozite dublate este problema centrală, ci că dezmățul pe bani publici va continua, la fel ca până acum”, afirmă senatorul. În opinia sa, cheltuirea ineficientă a fondurilor publice este întreținută de existența unor companii de stat care nu produc valoare, dar consumă resurse importante.

Petre Cezar acuză direct menținerea unor structuri pe care le consideră sinecuri politice, populate cu persoane numite pe criterii de partid. „Îmi voi schimba părerea abia atunci când voi vedea dispărând companiile de stat care taie frunza la câini, adevărate rezervoare de politruci”, transmite acesta.

Totodată, senatorul AUR se declară sceptic față de anunțurile oficiale privind restructurările din sectorul public. Potrivit lui, acestea nu ar reprezenta reforme autentice, ci simple rearanjări de personal în funcție de interesele politice ale momentului. „Așa-zisele restructurări nu sunt decât o rotire a clientelei politice: unii sunt înlocuiți cu alții, aceiași oameni, doar cu alte carnete de partid”, susține Petre Cezar.