Răpirea fără precedent a lui Maduro

Răpirea fără precedent în analele mondiale, prin modul în care a avut loc, a președintelui venezuelean Nicolas Maduro constituie nu doar o intervenție militară într-o țară suverană și independentă, încălcând principiile dreptului internațional, ci și un avertisment clar pentru întreaga planetă. Un avertisment pentru fiecare lider insubordonat al oricărei țări.

Deja pe 3 ianuarie 2026, în timpul unei conferințe de presă pe care a susținut-o cu privire la operațiunea militară și arestarea lui Maduro, președintele american Donald Trump a lansat amenințări la adresa președintelui columbian Gustavo Petro, afirmând următoarele: „Ar face bine să fie precaut”.

În același timp, președintele SUA a sugerat că Cuba ar putea fi un subiect de discuție în contextul politicii americane mai ample în regiune, subliniind capacitatea Washingtonului de a-și extinde atenția dincolo de Venezuela.

Secretarul de stat american Marco Rubio a spus chiar că guvernul cubanez ar trebui să fie îngrijorat după arestarea lui Maduro. Mai exact, el a spus: „Dacă aș locui în Havana și aș fi membru al guvernului, cel puțin aș fi fost îngrijorat”, adăugând că „Cuba este un dezastru” și că țara este „condusă de oameni incompetenți și depravați”.

Istoria Statelor Unite, de altfel, este caracterizată de ample intervenții imperialiste, atât teritoriale, cât și intervenționiste în alte țări. Mai exact, au existat aproximativ 400 de intervenții din 1776, când al Doilea Congres Continental a adoptat Declarația de Independență pe 4 iulie, declarând independența celor 13 colonii americane față de Imperiul Britanic, eveniment care a marcat fondarea oficială a Statelor Unite ale Americii.

Cine poate uita că, între 15 și 19 aprilie 1961, 1.400 de luptători anti-Fidel Castro, antrenați și finanțați de CIA, au încercat să debarce în Golful Porcilor, la 250 de kilometri de Havana, dar nu au reușit să răstoarne regimul comunist cubanez. Aceste bătălii s-au soldat cu moartea a aproximativ o sută de oameni de fiecare parte.

„Odată cu Salvador Allende câștigând alegerile din 4 septembrie 1970 în Chile și deja cu Fidel Castro în Cuba, vom avea un sandviș roșu în America Latină care, inevitabil, va deveni în întregime roșu”, se temea Richard Nixon, iar teama sa a fost curând confirmată de rezultatele alegerilor.

Așadar, în fața acestei realități neplăcute pentru Statele Unite, trebuia găsită o soluție. Și soluția a fost găsită în acea dimineață de 11 septembrie 1973, când a avut loc o lovitură de stat militară sub conducerea armatei, generalul Augusto Pinochet, cu sprijinul Statelor Unite, dar și al Braziliei, al cărei regim militar era complet prietenos și cooperant cu Statele Unite. Puciștii, după ce au încercuit și bombardat mai întâi Palatul Prezidențial, l-au luat cu asalt. Salvador Allende și apropiații săi au fost uciși, după o rezistență acerbă.

Statele Unite au invadat, de asemenea, Panama la mijlocul lunii decembrie 1989, în timpul președinției lui George Bush, cel mai vechi. Scopul invaziei militare a fost de a-l înlătura pe liderul de facto al Panama, generalul Manuel Noriega, care a fost acuzat de autoritățile americane de extorcare și trafic de droguri.

Așadar, dacă cineva caută o paralelă istorică în care SUA a arestat un lider de facto al unei țări și l-a transferat în SUA pentru a fi judecat, cazul Noriega este cel mai caracteristic. Și acest lucru s-a întâmplat după o invazie militară obișnuită, adică în contextul unei intervenții armate coordonate și, cu siguranță, nu al unei păci „normale”.

Noriega a reușit să scape și s-a refugiat în ambasada Vaticanului din Panama City, capitala țării, unde a rămas timp de 11 zile. Acolo, a fost supus unui război psihologic neobosit pentru a se preda. Armata americană a instalat un zid sonor oribil și asurzitor în fața ambasadei. O flotă de Humvee cu difuzoare difuza constant muzică hard rock și ocazional heavy metal. De exemplu, s-a ascultat piesa „Panama” a cântăreților de heavy metal Van Halen.

Sfântul Scaun s-a plâns pe bună dreptate președintelui Bush, iar războiul muzical s-a încheiat după trei zile. Până la 3 ianuarie 1990, generalul acceptase să se predea.

Dar care sunt motivele mai profunde ale invaziei militare americane în Venezuela și ale urmăririi răsturnării regimului existent insubordonat?

Prin urmare, Venezuela are cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, însumând aproximativ 303,8 miliarde de barili la momentul 2021. Pentru comparație, principalele țări producătoare de petrol au rezerve mai mici. Mai exact, Arabia Saudită are aproximativ 267 de miliarde de barili, iar Kuweitul are 101,5 miliarde de barili.

În același timp, rezervele dovedite de gaze naturale ale țării au depășit 5,6 trilioane de metri cubi în 2021. Trebuie menționat, totodată, că în emisfera vestică, doar Statele Unite aveau mai multe rezerve.

De asemenea, rezervele totale de minereu de fier ale Venezuelei sunt estimate la 4,5 miliarde de tone. Și aici trebuie subliniat, în ceea ce privește rezervele de fier, că țara este a doua în regiune după Brazilia. Venezuela deține, în cele din urmă, unele dintre cele mai mari rezerve de bauxită din lume, un mineral utilizat pentru producerea aluminiului. Rezervele totale de bauxită ale țării se ridică la 950 de milioane de tone.

Prin urmare, este clar pentru orice observator obiectiv că SUA râvnesc la resursele producătoare de bogăție ale Venezuelei. Resurse pe care nu le pot obține cu regimul existent, care este un partener politic și militar și aliat al Moscovei, Beijingului și Teheranului, dar și principalul furnizor de petrol al Chinei, al cărui control seacă fluxul.

Prin urmare, soluția pentru ei, pentru SUA, pentru a-și asigura supremația în competiția internațională neobosită este răsturnarea regimului venezuelean existent și apariția unui președinte și a unui guvern absolut prietenos și serviabil. Restul, adică dacă un astfel de lucru este legal și democratic, nu îi privește deloc.

În încheiere, aș dori să subliniez că liderii oricărei țări sunt răsturnați doar de poporul lor, adică prin revolte și revoluții populare, așa cum s-a întâmplat în diverse țări în trecut. Ei nu sunt răsturnați prin intervenția militară a unei alte țări, a unei puteri străine. Prin urmare, invazia militară americană a Venezuelei și răpirea președintelui acesteia, Nicolas Maduro, sunt absolut condamnabile pentru orice cetățean democrat și liber-cugetător al lumii.

*Isidoros Karderinis, jurnalist, corespondent de presă străină acreditat de Ministerul Afacerilor Externe, membru titular al Asociației Corespondenților de Presă Străină din Grecia, romancier, poet și textier. Facebook: Karderinis Isidoros