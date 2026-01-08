Peste 3.200 de pacienți tratați la UPU Slatina în perioada sărbătorilor de iarnă

Spitalul Județean de Urgență Slatina a fost un punct vital de sprijin pentru comunitatea din municipiu și din întreg județul Olt, cadrele medicale din Unitatea de Primire Urgențe lucrând fără întrerupere pe durata sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, la UPU Slatina s-au prezentat nu mai puțin de 3.220 de pacienți, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 215 persoane pe zi. Cele mai frecvente afecțiuni pentru care pacienții au solicitat îngrijiri medicale au fost traumatismele (221 de cazuri), problemele cardiace (179), infecțiile respiratorii (circa 140), afecțiunile digestive (aproximativ 130), precum și accidentele vasculare cerebrale, cu 60 de cazuri înregistrate.

După prezentarea la Unitatea de Primire Urgențe, fiecare pacient este evaluat conform legislației în vigoare prin procesul de triaj. Acesta presupune clasificarea pacienților în funcție de starea clinică, parametrii vitali și resursele medicale necesare, pentru a stabili prioritatea acordării îngrijirilor de urgență.

Astfel, pacienții încadrați la nivelurile 1 și 2 sunt direcționați către zona de Urgențe Majore, în timp ce pacienții de la nivelurile 3, 4 și 5 sunt preluați în zona de Urgențe Minore. Sistemul de triaj este structurat pe cinci niveluri:

Nivel 1 – Cod Roșu (Resuscitare), cu preluare imediată;

Nivel 2 – Cod Galben (Stare critică), cu timp maxim de preluare de 15 minute;

Nivel 3 – Cod Verde (Urgent), cu timp maxim de preluare de 60 de minute;

Nivel 4 – Cod Albastru (Non-urgent), cu timp maxim de preluare de 120 de minute;

Nivel 5 – Cod Alb (Consult), cu timp maxim de preluare de 240 de minute.

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Slatina subliniază că viața și sănătatea pacienților reprezintă prioritatea absolută a personalului medical. Totodată, conducerea unității atrage atenția asupra responsabilității comune, cadre medicale, pacienți și aparținători, pentru ca actul medical să se desfășoare în cele mai bune condiții, bazate pe profesionalism, implicare, comunicare și respect reciproc.

„Suntem aici, în permanență, pentru Slatina și pentru județul Olt, cu obiectivul de a face din bine și mai bine”, transmit reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Slatina.