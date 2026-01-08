Loctrans Slatina angajează conducător auto pentru transport rutier de persoane

Loctrans Slatina, operatorul de transport public local, anunță demararea unei campanii de recrutare pentru ocuparea postului de conducător auto, transport rutier de persoane. Compania oferă oportunitatea unui loc de muncă stabil, într-un mediu profesionist, dedicat mobilității urbane și siguranței călătorilor.

Pentru a putea participa la selecție, candidații trebuie să îndeplinească o serie de cerințe minime. Este necesară absolvirea studiilor medii, deținerea permisului de conducere categoria D, alte categorii fiind considerate un avantaj, precum și a atestatului profesional pentru transport persoane. De asemenea, se solicită o experiență de minimum un an în domeniul transportului de persoane, alături de aviz medical și psihologic valabil. Procesul de selecție se va desfășura în două etape, respectiv evaluarea dosarelor depuse și susținerea unui interviu. Dosarele pot fi depuse direct la sediul Loctrans, situat pe Strada Drăgănești nr. 25, municipiul Slatina, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 07:30 și 16:00.

Cei interesați pot obține informații suplimentare apelând numărul de telefon 0249 436 550, interior 100.