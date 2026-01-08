AUR Olt anunță demersuri pentru anularea majorărilor de taxe locale în toate localitățile județului

Organizația județeană AUR Olt a anunțat inițierea unui demers unitar pentru anularea hotărârilor de consiliu local prin care au fost majorate taxele și impozitele locale în mai multe localități din județ. Potrivit unui comunicat de presă transmis de formațiunea politică, în luna decembrie 2025, consiliile locale din județul Olt au aprobat hotărâri privind creșterea fiscalității locale, în baza unei ordonanțe guvernamentale. Reprezentanții AUR susțin că aceste măsuri au un impact direct și negativ asupra populației.

În acest context, începând cu data de 8 ianuarie 2026, cei 99 de consilieri locali AUR din cele 60 de localități ale județului Olt vor depune cereri oficiale pentru anularea hotărârilor respective. Demersul va fi realizat indiferent de poziția exprimată anterior de consilierii AUR în ședințele de consiliu local, fie că au votat pentru, împotrivă sau s-au abținut.

AUR Olt argumentează că majorarea taxelor locale survine într-o perioadă economică dificilă, caracterizată de inflație ridicată, creșterea costului vieții și diminuarea puterii de cumpărare. Reprezentanții organizației consideră că soluționarea problemelor bugetare nu ar trebui să se facă prin creșterea poverii fiscale asupra cetățenilor, în special în lipsa unor îmbunătățiri vizibile ale serviciilor publice și ale modului de administrare a fondurilor publice.

Organizația județeană susține că va utiliza toate mijloacele legale și administrative disponibile pentru anularea măsurilor de majorare a taxelor locale.